Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb
- 23 fevral, 2026
- 09:52
Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Yuxarı Ballıqaya kənd sakini 2025-ci il təvəllüdlü körpəyə kənd ərazisində yerləşən tibb məntəqəsində yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulub.
İynənin təsirindən körpə şoka düşərək vəfat edib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
