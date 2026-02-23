İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 09:52
    Goranboyda peyvənd vurulan körpə ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Yuxarı Ballıqaya kənd sakini 2025-ci il təvəllüdlü körpəyə kənd ərazisində yerləşən tibb məntəqəsində yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulub.

    İynənin təsirindən körpə şoka düşərək vəfat edib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец

