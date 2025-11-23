Раскрыто состояние пострадавших при обрушении в доме в Гёранбое - ОБНОВЛЕНО
- 23 ноября, 2025
- 11:23
Стали известны личности и состояние пострадавших при обрушении пола в квартире одного из жилых домов в городе Гёранбой.
Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия легкие травмы получили Сайяд Сулейманова (1966 года рождения) и Солмаз Мамедова (1951 г.р.), еще одна женщина (1955 г.р.) испытала психологический шок из-за происшествия.
Все они помещены в Гёранбойскую центральную районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как нормальное.
Расследование по факту продолжается.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном по улице Джафара Джаббарлы в городе Гёранбой.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, состоящем из 60 квартир и 6 подъездов, обрушились полы и межкомнатные перегородки двух квартир на первом этаже второго подъезда.
Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов, приняты соответствующие меры безопасности. В результате происшествия четыре человека получили легкие травмы.
По факту проводится расследование.