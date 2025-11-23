Раскрыто состояние пострадавших при обрушении в доме в Гёранбое - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности и состояние пострадавших при обрушении пола в квартире одного из жилых домов в городе Гёранбой.

Как сообщает западное бюро Report, в результате происшествия легкие травмы получили Сайяд Сулейманова (1966 года рождения) и Солмаз Мамедова (1951 г.р.), еще одна женщина (1955 г.р.) испытала психологический шок из-за происшествия.

Все они помещены в Гёранбойскую центральную районную больницу. Им была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как нормальное.

Расследование по факту продолжается.

10:42

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация об обрушении в жилом доме, расположенном по улице Джафара Джаббарлы в городе Гёранбой.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Аранского регионального центра.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в пятиэтажном жилом доме, состоящем из 60 квартир и 6 подъездов, обрушились полы и межкомнатные перегородки двух квартир на первом этаже второго подъезда.

Сотрудники МЧС провели эвакуацию жильцов, приняты соответствующие меры безопасности. В результате происшествия четыре человека получили легкие травмы.

По факту проводится расследование.