İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 23 noyabr, 2025
    • 11:08
    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

    Goranboy şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasında baş verən uçqun nəticəsində xəsarət alanların kimliyi və son vəziyyəti məlum olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə nəticəsində 1966-cı il təvəllüdlü Səyyad Süleymanova və 1951-ci il təvəllüdlü Solmaz Məmmədova yüngül xəsarət alıb.

    Daha bir nəfər, 1955-ci il təvəllüdlü qadın isə hadisə zamanı qorxu və həyəcan keçirdiyindən özünü pis hiss edib. Onlar Goranboy Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hər üçünə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri normal qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı aidiyyəti idarə və qurumların əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır.

    Goranboy şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən beşmərtəbəli yaşayış binasında uçqun baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) bildirilib.

    Məlumatla əlaqədar FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Aran Regional Mərkəzinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən beşmərtəbəli 60 mənzildən və 6 girişdən ibarət yaşayış binasının 2-ci girişinin birinci mərtəbəsində 2 mənzilin döşəməsi və arakəsmə divarlarının uçduğu müəyyən olunub.

    FHN-in qüvvələri tərəfindən bina sakinləri təxliyə olunub, ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.

    Hadisə nəticəsində 4 nəfər yüngül xəsarət alıb.

    Hadisə ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

    Goranboy yanğın FHN
    Foto
    Video
    В Гёранбое при обрушении пола в жилом доме пострадали четыре человека

    Son xəbərlər

    11:08
    Foto
    Video

    Goranboyda yaşayış binasındakı uçqunda xəsarət alanların vəziyyətləri məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:06

    Xvtisiaşvili: Orta Dəhliz Gürcüstan və Türkmənistan üçün yeni iqtisadi imkanlar yaradır

    Region
    11:01

    NBA-da oynamış basketbolçu 54 yaşında vəfat edib

    Komanda
    10:46

    Azər Kərimli: Ukrayna ərazi bütövlüyünü Azərbaycan kimi öz gücü hesabına təmin etmək iqtidarında deyil

    Siyasət
    10:17

    "Formula 1" üzrə Las-Veqas Qran-prisinin qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    10:12

    Yaponiya Çinlə münasibətlər gərginləşdiyi üçün pandalardan məhrum qala bilər

    Digər ölkələr
    09:46

    Ukraynanın Çerkassı vilayətində evdə baş verən yanğında dörd uşaq həlak olub

    Digər ölkələr
    09:29

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

    Fərdi
    09:13

    Tayvan ballistik raketləri məhv etməyə qadir sistemi sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti