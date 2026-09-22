В Гёранбое пешеход скончался при наезде автомобиля

В Гёранбойском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах-госграница с Грузией в городе Дялимамедли.

Согласно предварительным данным, автомобиль сбил мужчину приблизительно 40-45 лет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность устанавливается.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

По факту начато расследование.