В Гёранбое пешеход скончался при наезде автомобиля
Происшествия
- 22 сентября, 2026
- 22:40
В Гёранбойском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах-госграница с Грузией в городе Дялимамедли.
Согласно предварительным данным, автомобиль сбил мужчину приблизительно 40-45 лет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность устанавливается.
На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.
По факту начато расследование.
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