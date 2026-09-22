Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Гёранбое пешеход скончался при наезде автомобиля

    Происшествия
    • 22 сентября, 2026
    • 22:40
    В Гёранбое пешеход скончался при наезде автомобиля

    В Гёранбойском районе произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах-госграница с Грузией в городе Дялимамедли.

    Согласно предварительным данным, автомобиль сбил мужчину приблизительно 40-45 лет. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, его личность устанавливается.

    На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Смерть пешехода Гёранбой
    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Последние новости

    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    Лента новостей