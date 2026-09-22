Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 21:44
Goranboyda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral avtomobil yolunun Dəliməmmədli şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlunata görə, avtomobil şəxsiyyəti hələ məlum olmayan təxminən 40-45 yaşlı kişini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Hadisə yerinə yol-polisi əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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