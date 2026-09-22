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    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 22 sentyabr, 2026
    • 21:44
    Goranboyda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Goranboyda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax-Gürcüstan magistral avtomobil yolunun Dəliməmmədli şəhərindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlunata görə, avtomobil şəxsiyyəti hələ məlum olmayan təxminən 40-45 yaşlı kişini vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Hadisə yerinə yol-polisi əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Piyada ölümü Goranboy
    В Гёранбое пешеход скончался при наезде автомобиля

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