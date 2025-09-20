Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Гёранбое мужчина задержан по подозрению в убийстве жены

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 18:56
    В селе Хазырахмедли Гёранбойского района совершено убийство женщины.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села И.Тагиева, 1989 года рождения, получила смертельные ножевые ранения на почве бытового конфликта.

    По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей Машаллах Алиев, 1987 года рождения.

    По факту ведется расследование.

