Goranboyda qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində həyat yoldaşı saxlanılıb
Hadisə
- 20 sentyabr, 2025
- 18:44
Goranboyda qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində həyat yoldaşı saxlanılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Hazırəhmədli kəndində qeydə alınıb.
Kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü İ.Əliyeva ailə münaqişəsi zəminində bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.
Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən mərhumun əri 1987-ci il təvəllüdlü Maşallah Əliyev saxlanılıb.
Bildirilir ki, iki övlad anası olan qadın uşaqların evdə olduğu zaman evdə bıçaqlanıb.
Faktla bağlı Goranboy rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
19:28
Naxçıvan MRX-nın həkimi: Avtobus qəzası nəticəsində 17 nəfər xəsarət alıbHadisə
19:05
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri "Tramp marşrutu"nu müzakirə etmək üçün ABŞ-yə gedəcəkRegion
18:56
Premyer Liqa: "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlibFutbol
18:44
Goranboyda qadın qətlə yetirilib, şübhəli şəxs qismində həyat yoldaşı saxlanılıbHadisə
18:30
"Axios": İsrail ABŞ-dən Qahirəyə təzyiq göstərməyə çağırıbDigər ölkələr
18:13
Maks Ferstappen Bakıdakı sıralama turunun çətin keçdiyini düşünürFormula 1
18:12
Bloomberg: Aİ Rusiya neftinin "Drujba" kəməri ilə tədarükünü məhdudlaşdırmaq istəyirDigər ölkələr
18:02
KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın cənubunda əməliyyat keçiriblərDigər ölkələr
17:57
Foto