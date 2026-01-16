В Гёранбое автомобиль въехал в стадо
Происшествия
- 16 января, 2026
- 10:03
В Гёранбойском районе автомобиль въехал в стадо крупного рогатого скота.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Агджакенд.
В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в автомобиле, они были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
