    В Гёранбое автомобиль въехал в стадо

    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 10:03
    В Гёранбойском районе автомобиль въехал в стадо крупного рогатого скота.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Агджакенд.

    В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в автомобиле, они были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

    Goranboyda avtomobilin mal-qaraya çırpılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb

