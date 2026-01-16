Goranboyda avtomobilin mal-qaraya çırpılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 16 yanvar, 2026
- 09:36
Goranboy rayonunda avtomobil mal-qaraya çırpılıb
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağcakənd kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, "VAZ" markalı avtomobil mal-qaraya çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan üç nəfər xəsarət alıb və onlar xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:42
Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dollara düşübEnergetika
09:42
ABŞ-də 5,6 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
09:39
Qazaxıstan dekabrda təxminən 300 min ton nefti digər marşrutlara yönəldibEnergetika
09:36
Goranboyda avtomobilin mal-qaraya çırpılması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıbHadisə
09:33
Tovuzda 6 kq-dan artıq narkotik maddə aşkarlanıbHadisə
09:32
Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutacaqKomanda
09:31
"Azər-Türk Bank"-ın xalis mənfəəti 2 dəfə azalıbMaliyyə
09:29
Bakıda Hindistanın etnik azlıqlara qarşı repressiv siyasətinə dair beynəlxalq konfrans keçirilirXarici siyasət
09:27