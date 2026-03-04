İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Sədaqət Qəhrəmanova universitetlərdə idarəetmə dərslərinin tədrisini təklif edib

    Milli Məclis
    • 04 mart, 2026
    • 17:06
    Sədaqət Qəhrəmanova universitetlərdə idarəetmə dərslərinin tədrisini təklif edib

    Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin bütün fakültələrində idarəetmə dərslərinin keçirilməsi təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Ailə, Qadın və Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova Milli Məclisdə bu gün keçirilən "Qanunvericilikdə gender bərabərliyi: nailiyyətlər və perspektivlər" mövzusunda ictimai dinləmədə çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, idarəetmə özü bir elmdir:

    "Ona görə də ölkədəki universitetlərin bütün fakültələtində idarəetmə dərsləri keçirilməso yaxşı olardı".

