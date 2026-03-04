İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Əməkdar artist Kübra Əliyeva evində ziyarət olunub

    İncəsənət
    • 04 mart, 2026
    • 17:08
    Əməkdar artist Kübra Əliyeva evində ziyarət olunub

    Mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov tanınmış teatr və kino aktrisası, Əməkdar artist Kübra Əliyevanı evində ziyarət ediblər.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Nazir müavini Kübra Əliyevanın sənət yolundan danışaraq onun tamaşa və filmlərdə bir-birindən maraqlı obrazlar qalereyası yaratdığını deyib.

    Aktrisanın səhnə uğurlarını ekranda da təkrarladığı, həyat verdiyi obrazların geniş tamaşaçı kütləsi tərəfindən maraqla qarşılandığı vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, sənətkarın yaradıcılığı dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

    Əməkdar artist Kübra Əliyeva yaradıcılığına göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını bildirib.

    Kübra Əliyeva Mədəniyyət Nazirliyi

    Son xəbərlər

    17:37

    Pit Heqset: İran ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatına cavab vermək iqtidarında deyil

    Digər ölkələr
    17:36

    Skott Bessent: 15 %-lik qlobal rüsum yaxın günlərdə qüvvəyə minəcək

    Digər ölkələr
    17:36

    Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı ilə bağlı müəssisələrin siyahısı genişləndirilib

    Elm və təhsil
    17:35

    Azərbaycanın Baş konsulu: Qars və Ağdam şəhərləri qardaşlaşacaq

    Xarici siyasət
    17:30

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    17:29

    Gürcüstan parlamenti qrantlarla bağlı dəyişiklikləri qəbul edib, hökumətdən icazə alınmalıdır

    Region
    17:28

    "Bornmut" stadionunun tutumunu iki dəfə artırmaq üçün 50 milyon funt-sterlinq xərcləyəcək

    Futbol
    17:27

    KİV: ABŞ-nin sualtı qayığı Şri-Lanka sahillərində İran hərbi gəmisini batırıb - YENİLƏNİB - 2

    Digər ölkələr
    17:25

    Sumqayıtda 64 yaşlı kişi güllələnib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti