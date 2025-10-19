Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Гёйгёльском районе автомобиль сбил супружескую пару

    Происшествия
    • 19 октября, 2025
    • 10:11
    В Гёйгёльском районе автомобиль сбил супружескую пару

    В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил Нуреддина Мехтиева (1952 г.р.) и его супругу Урзат Мехтиеву (1952).

    Оба пострадавших с различными травмами были доставлены в больницу, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Гейгель пострадавшие
