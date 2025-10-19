В Гёйгёльском районе автомобиль сбил супружескую пару

В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

Как сообщает западное бюро Report, автомобиль сбил Нуреддина Мехтиева (1952 г.р.) и его супругу Урзат Мехтиеву (1952).

Оба пострадавших с различными травмами были доставлены в больницу, состояние мужчины оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.