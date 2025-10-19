İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Göygöldə ər və həyat yoldaşını avtomobil vurub

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 09:58
    Göygöl rayonunda iki piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1952-ci il təvəllüdlü Nurəddin Mirzəyev və onun həyat yoldaşı, 1952-ci il təvəllüdlü Urzat Mehdiyevanı avtomobil vurub.

    Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan hər iki zərərçəkən xəstəxanaya aparılıb. Onların vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Göygöl Piyada vurulması yol-nəqliyyat hadisəsi

