Göygöldə ər və həyat yoldaşını avtomobil vurub
Hadisə
- 19 oktyabr, 2025
- 09:58
Göygöl rayonunda iki piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1952-ci il təvəllüdlü Nurəddin Mirzəyev və onun həyat yoldaşı, 1952-ci il təvəllüdlü Urzat Mehdiyevanı avtomobil vurub.
Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan hər iki zərərçəkən xəstəxanaya aparılıb. Onların vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:02
Kaliforniyada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının ildönümü qeyd olunubDiaspor
09:58
Göygöldə ər və həyat yoldaşını avtomobil vurubHadisə
09:51
Premyer Liqa: VIII tura bu gün keçiriləcək iki görüşlə yekun vurulacaqFutbol
09:48
Pakistan kosmosa ilk hiperspektral peykini buraxıbDigər ölkələr
09:20
Azərbaycan cüdoçuları Qran-pridə 2 qızıl, 1 bürünc medal qazanıblarFərdi
09:14
FT: Fransızlar siyasi böhran fonunda kütləvi şəkildə xaricə pul köçürürlərDigər ölkələr
08:56
Nigeriya hakimiyyəti çevriliş planı barədə xəbərləri təkzib edibDigər ölkələr
08:49
ABŞ-də "Boeing 737" təyyarəsi ön şüşəsi çatladığından məcburi eniş edibDigər ölkələr
08:27