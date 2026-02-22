Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olur
Komanda
- 22 fevral, 2026
- 09:31
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq.
"Report"un məlumatına görə, final oyununda "Sabah" və "Gəncə" komandaları üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə NTD Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.
