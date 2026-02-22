İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olur

    Komanda
    • 22 fevral, 2026
    • 09:31
    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olur

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bu gün bəlli olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, final oyununda "Sabah" və "Gəncə" komandaları üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə NTD Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.

    basketbol Azərbaycan Kuboku final

