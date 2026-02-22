KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 22 fevral, 2026
    • 10:20
    İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehrnews" məlumat yayıb.

    İordaniya Radio və Televiziya Korporasiyasına istinadən yayılan məlumata görə, anonim rəsmi "The New York Times"a müsahibəsində bildirib ki, İordaniya öz ərazisinin İrana qarşı hücumlar üçün plasdarm kimi istifadəsinə icazə verməyəcək.

    Rəsmi nümayəndə əlavə edib ki, İordaniya ABŞ ilə İran arasında davam edən danışıqların regionda müharibənin qarşısını alacaq siyasi razılaşma ilə nəticələnəcəyinə ümid edir.

    Həmçinin bildirilib ki, ABŞ-nin İordaniyadakı hərbi mövcudluğu iki ölkə arasındakı müdafiə sazişləri çərçivəsində həyata keçirilir.

