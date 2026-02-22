KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək
Digər ölkələr
- 22 fevral, 2026
- 10:20
İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehrnews" məlumat yayıb.
İordaniya Radio və Televiziya Korporasiyasına istinadən yayılan məlumata görə, anonim rəsmi "The New York Times"a müsahibəsində bildirib ki, İordaniya öz ərazisinin İrana qarşı hücumlar üçün plasdarm kimi istifadəsinə icazə verməyəcək.
Rəsmi nümayəndə əlavə edib ki, İordaniya ABŞ ilə İran arasında davam edən danışıqların regionda müharibənin qarşısını alacaq siyasi razılaşma ilə nəticələnəcəyinə ümid edir.
Həmçinin bildirilib ki, ABŞ-nin İordaniyadakı hərbi mövcudluğu iki ölkə arasındakı müdafiə sazişləri çərçivəsində həyata keçirilir.
Son xəbərlər
11:23
Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstəribDigər ölkələr
11:10
Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıbDigər ölkələr
11:05
Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
10:50
Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVAEkologiya
10:47
Bakıda yeni marşrut xətti işə düşübİnfrastruktur
10:33
Avstraliyanın hərbi gəmisi Tayvan boğazını keçibDigər ölkələr
10:20
KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcəkDigər ölkələr
10:11
Bu gün XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçiriləcəkFərdi
10:02