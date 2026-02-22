СМИ: Иордания не позволит использовать свою территорию для удара по Ирану
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 10:34
Иордания не разрешит использовать свою территорию для атак на Иран.
Как сообщает Report со ссылкой на Mehrnews, об этом заявили в Иорданской радио- и телекомпании. По словам анонимного официального лица, в интервью The New York Times было подчеркнуто, что Иордания не допустит использования своей территории в качестве плацдарма для нападений на Иран.
Представитель также выразил надежду, что продолжающиеся переговоры между США и Ираном приведут к политическому соглашению, которое позволит предотвратить войну в регионе.
Кроме того, отмечается, что военное присутствие США в Иордании осуществляется в рамках двусторонних оборонных соглашений между двумя странами.
