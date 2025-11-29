Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Гёйгёле загорелся автомобиль

    Происшествия
    • 29 ноября, 2025
    • 10:09
    В Гёйгёле загорелся автомобиль

    В Гёйгёле загорелся моторный отсек автомобиля марки BMW.

    Об этом сообщили Report в МЧС.

    По информации ведомства, остальная часть автомобиля не пострадала от огня.

    Пожар был потушен пожарными подразделениями.

    автомобиль Гейгель пожар МЧС
    Фото
    Göygöldə "BMW" yanıb
    Elvis

    Последние новости

    10:44

    СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    10:38

    На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командой

    Другие страны
    10:35

    МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто около 40 преступлений

    Происшествия
    10:26

    В Индонезии число жертв наводнений и оползней приблизилось к 250

    Другие страны
    10:23

    В Забрате произошло смертельное ДТП

    Происшествия
    10:19

    Сахиба Гафарова выразила соболезнования Чжао Лэцзи в связи с трагедией в Гонконге

    Внешняя политика
    10:16

    ЦБА: Скорость обращения маната в ноябре выросла

    Финансы
    10:09
    Фото

    В Гёйгёле загорелся автомобиль

    Происшествия
    10:08

    Количество жертв тропического циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 123 человек

    Другие страны
    Лента новостей