В Гёйгёле загорелся автомобиль
Происшествия
- 29 ноября, 2025
- 10:09
В Гёйгёле загорелся моторный отсек автомобиля марки BMW.
Об этом сообщили Report в МЧС.
По информации ведомства, остальная часть автомобиля не пострадала от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
