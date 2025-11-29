İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Göygöldə "BMW" yanıb

    Hadisə
    • 29 noyabr, 2025
    • 09:57
    Göygöldə BMW yanıb

    Göygöl şəhərində "BMW" markalı minik avtomobilinin mühərrik hissəsi yanıb.

    Bu barədə "Report"un Qərb bürosuna Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Göygöl şəhər ərazisində 1997-ci il təvəllüdlü Xəyal Məmmədovun idarə etdiyi "BMW" markalı avtomobilin mühərrik və digər hissələri yanıb.

    Hadisə zamanı xəsarət olan olmasa da, avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гёйгёле загорелся автомобиль

