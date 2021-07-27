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В Гёйчае задержаны наркодилеры, у одного из них обнаружена граната

В Гёйчае задержаны наркодилеры, у одного из них обнаружена граната В ходе операции, проведенной сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом, покупкой и продажей наркотических средств и психотропных веществ.
Происшествия
27 июля 2021 г. 15:04
В Гёйчае задержаны наркодилеры, у одного из них обнаружена граната

В ходе операции, проведенной сотрудниками Гёйчайского районного отдела полиции, были задержаны лица, занимающиеся незаконным оборотом, покупкой и продажей наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан житель села Чайархы Хаял Мамедов.

В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты одна ручная граната "Ф-1" и метамфетамин.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у задержанного - ранее осужденного Эльвина Гафурова был обнаружен метамфетамин.

В ходе расследования было установлено, что именно он продал наркотические средства Кямилю Гяндалиеву, у которого несколько дней ранее были выявлены и изъяты героин и метамфетамин. Гафуров задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda “patı” alverçiləri saxlanılıb, birindən qumbara aşkarlanıb

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