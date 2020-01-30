В Гяндже задержаны автохулиганы.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате осуществленных сотрудниками отдела дорожной полиции Государственного управления полиции города Гянджи мероприятий задержана группа водителей, которые грубо нарушали правила дорожного движения в городе и демонстрировали открытое неуважение к общественности, в отношении данных водителей были приняты соответствующие меры в соответствии с законом.

Было установлено,что задержанные жители города Гянджи Наиль Рзаев, Эльдениз Наджафов, Сулиддин Новрузов и Талех Мамедов в разное время совершили на дорогах и улицах города автохулиганские действия.

Составленные в отношении водителей автомобилей Mercedes и VAZ-21074 административные протоколы были направлены в суд для рассмотрения.