В Гяндже задержан наркоторговец.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Гянджа был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель шемкирского поселка Дялляр 31-летний Санан Алиев.

Задержанный и его автомобиль марки "Lada Priora" были доставлены в отделение полиции.

В результате обыска в салоне автомобиля подозреваемого лица обнаружили синий целлофановый кулек, в котором в 33 коробках из-под спичек находилось 295.5 г высушенной марихуаны.

Как продолжение оперативных мероприятий, в арендованной С.Алиевым квартире в городе Гянджа было обнаружено и изъято 8 свертков марихуаны общим весом 1 кг 21 г. Во время предварительного допроса задержанный заявил, что приобрел наркотики в целях сбыта.

Расследования по факту продолжаются.