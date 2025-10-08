В Гяндже во время ссоры убит подросток
Происшествия
- 08 октября, 2025
- 15:34
В Гяндже убит подросток.
Как сообщает западное бюро Report, Вагиф Рафибейли (2009 г.р.) скончался от травм, полученных в результате ножевого ранения во время ссоры возле одного из городских детских садов.
Согласно информации, преступление совершено на почве личной неприязни.
В убийстве подозревается Р. Джафаров (2007 г.р.), проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.
По факту ведется расследование.
Последние новости
16:07
ЕС планирует направить €2,5 трлн на производство оружияДругие страны
16:00
ХАМАС готов принять в Газе невооруженных наблюдателейДругие страны
15:56
Абдуссалам Аль-Муршиди: Сотрудничество с Азербайджаном открывает доступ к передовым технологиямБизнес
15:53
Министр градостроительства Бангладеш посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
15:42
Пашинян примет участие в международной конференции в БрюсселеВ регионе
15:40
Россия предложила провести совместные учения на КаспииАрмия
15:37
Второе за сутки землетрясение произошло у побережья северных КурилВ регионе
15:34
В Гяндже во время ссоры убит подростокПроисшествия
15:32