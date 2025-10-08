Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Происшествия
    • 08 октября, 2025
    • 15:34
    В Гяндже во время ссоры убит подросток

    В Гяндже убит подросток.

    Как сообщает западное бюро Report, Вагиф Рафибейли (2009 г.р.) скончался от травм, полученных в результате ножевого ранения во время ссоры возле одного из городских детских садов.

    Согласно информации, преступление совершено на почве личной неприязни.

    В убийстве подозревается Р. Джафаров (2007 г.р.), проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

    По факту ведется расследование.

    Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİB

