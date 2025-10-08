В Гяндже во время ссоры убит подросток

В Гяндже убит подросток.

Как сообщает западное бюро Report, Вагиф Рафибейли (2009 г.р.) скончался от травм, полученных в результате ножевого ранения во время ссоры возле одного из городских детских садов.

Согласно информации, преступление совершено на почве личной неприязни.

В убийстве подозревается Р. Джафаров (2007 г.р.), проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию.

По факту ведется расследование.