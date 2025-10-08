İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:02
    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Gəncə şəhərində yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərdə fəaliyyət göstərən uşaq bağçalarının birinin yaxınlığında qeydə alınıb.

    Belə ki, 2009-cu il təvəllüdlü Vaqif Rəfibəyli mübahisə zəminində bıçaqlanaraq aldığı xəsarətdən ölüb.

    Hadisənin şəxsi münasibətlər zəmnində törədildiyi bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Yeniyetmə bıçaqlanma Xəsarət

    Son xəbərlər

    14:18

    Martin Kupka: "Çexiya Azərbaycan üçün tramvay və metro qatarları tədarük etməyə hazırdır"

    İnfrastruktur
    14:07
    Foto

    Kürdəmirdə yol qəzası olub, bir ailənin dörd üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Baş İdarə onlayn qumar şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59
    Foto

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti