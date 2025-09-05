В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие
Происшествия
- 05 сентября, 2025
- 09:13
В Гяндже в 4-хкомнатном доме произошел пожар.
Как сообщает западное бюро Report, пожар был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В результате происшествия находившиеся дома А. Мамедов (1955 г.р.) и его супруга В. Мамедова (1957 г.р.) отравились продуктами горения.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Последние новости
09:26
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:25
Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и ПутинаДругие страны
09:21
Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздникаДругие страны
09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)Финансы
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)Финансы
09:13
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшиеПроисшествия
08:53
СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человекДругие страны
08:42
Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной АмерикеФутбол
08:30