    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 09:13
    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    В Гяндже в 4-хкомнатном доме произошел пожар. 

    Как сообщает западное бюро Report, пожар был потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

    В результате происшествия находившиеся дома А. Мамедов (1955 г.р.) и его супруга В. Мамедова (1957 г.р.) отравились продуктами горения.

    Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

