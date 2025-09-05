Gəncədə evdə yanğın olub, zəhərlənənlər var
Hadisə
- 05 sentyabr, 2025
- 08:56
Gəncə şəhərində 4 otaqlı evdə yanğın olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub və yanğın söndürülüb.
Hadisə nəticəsində evdə olan 1955-ci il təvəllüdlü Ə.Məmmədov və onun həyat yoldaşı 1957-ci il təvəllüdlü V.Məmmədova tüstüdən zəhərlənib.
Zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş hesab olunur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
