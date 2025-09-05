İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Gəncədə evdə yanğın olub, zəhərlənənlər var

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 08:56
    Gəncədə evdə yanğın olub, zəhərlənənlər var

    Gəncə şəhərində 4 otaqlı evdə yanğın olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə şəhər Yanğından Mühafizə İdarəsinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub və yanğın söndürülüb. 

    Hadisə nəticəsində evdə olan 1955-ci il təvəllüdlü Ə.Məmmədov və onun həyat yoldaşı 1957-ci il təvəllüdlü V.Məmmədova tüstüdən zəhərlənib.

    Zərərçəkənlərə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş hesab olunur.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə yanğın Zəhərlənmə
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    09:29

    "Birmarket" yeni mövsüm kampaniyasına start verib

    Biznes
    09:20

    TƏBİB: "Formula-1" günlərində 28 həkim-mütəxəssis və tibb bacısı fəaliyyət göstərəcək

    Sağlamlıq
    09:18

    Azərbaycanın U-21 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün ilk matçına çıxacaq

    Futbol
    09:16

    Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

    Energetika
    09:08

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2025)

    Maliyyə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Yol polisi yükdaşıma ilə məşğul olan şəxslərə müraciət edib

    Hadisə
    08:56

    Gəncədə evdə yanğın olub, zəhərlənənlər var

    Hadisə
    08:46

    Cənubi Koreya, ABŞ və Yaponiya sentyabrda Koreya yarımadasında təlimlər keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti