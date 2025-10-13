При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека Другие страны

ХАМАС считает обмен пленными важным шагом на пути освобождения Палестины Другие страны

Фото Видео ЧМ-2026: Азербайджан сравнял счет в матче с Украиной - ОБНОВЛЕНО-2 Футбол

Азербайджан предоставил ООН информацию о национальных мерах по защите прав детей Внешняя политика

Участники Саммита мира будут сотрудничать для выполнения соглашения по Газе Другие страны

В Гяндже три человека пострадали в ДТП Происшествия

Сборная Кабо-Верде впервые в истории завоевала путевку на ЧМ по футболу Футбол

Администрация Эрдогана: Саммит мира в Египте стал важной вехой в дипломатии В регионе