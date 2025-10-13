В Гяндже три человека пострадали в ДТП
Происшествия
- 13 октября, 2025
- 23:04
В серьезном ДТП в Гяндже пострадали три человека.
Как сообщает Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили С.Аллахвердиев (1972 г.р.), Р.Юсифзаде (1999) и Э.Гурбанова (1968).
Пострадавшие госпитализированы.
В связи с фактом начато расследование.
