    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    Происшествия
    13 октября, 2025
    23:04
    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    В серьезном ДТП в Гяндже пострадали три человека.

    Как сообщает Report, в результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили С.Аллахвердиев (1972 г.р.), Р.Юсифзаде (1999) и Э.Гурбанова (1968).

    Пострадавшие госпитализированы.

    В связи с фактом начато расследование.

