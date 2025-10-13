Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 13 oktyabr, 2025
- 22:05
Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.
1972-ci il təvəllüdlü S.Allahberdiyev, 1999-cu il təvəllüdlü R.Yusifzadə və 1968-ci il təvəllüdlü E.Qurbanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
