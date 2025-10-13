İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 22:05
    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində iki minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.

    1972-ci il təvəllüdlü S.Allahberdiyev, 1999-cu il təvəllüdlü R.Yusifzadə və 1968-ci il təvəllüdlü E.Qurbanova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Yol qəzası

    Son xəbərlər

    22:22

    İsrail girovların qalıqlarının olduğu 4 cənazəni qəbul edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:14
    Foto
    Video

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edib - YENİLƏNİB-4

    Xarici siyasət
    22:05

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:58

    Tramp İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:55

    Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:43

    Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranır

    Digər ölkələr
    21:33

    Qəddafidən pul alan Sarkozinin həbsxanaya salınacağı vaxt məlum olub

    Digər ölkələr
    21:31

    Əl-Sisi: İmzalanmış saziş Yaxın Şərqdə sülh və sabitliyin yeni dövrünü başlada bilər

    Digər ölkələr
    21:25

    Tramp: III Dünya müharibəsi olmayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti