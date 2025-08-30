В Гяндже три человека пострадали в ДТП
Происшествия
- 30 августа, 2025
- 23:35
В дорожно-транспортном происшествии в Гяндже пострадали три человека.
Как сообщает западное бюро Report, при столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили С. Гулиев (2000 г.р.), Н. Гусейнли (1998 г.р.) и С. Велиев (1988 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы.
По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
