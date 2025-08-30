    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    Происшествия
    • 30 августа, 2025
    • 23:35
    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    В дорожно-транспортном происшествии в Гяндже пострадали три человека.

    Как сообщает западное бюро Report, при столкновении двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили С. Гулиев (2000 г.р.), Н. Гусейнли (1998 г.р.) и С. Велиев (1988 г.р.).

    Пострадавшие госпитализированы.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

