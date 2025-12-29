Экс-генпрокурор Грузии обвиняется в убийстве бизнесмена

Экс-генпрокурор Грузии Отар Парцхаладзе обвиняется по делу о заказном убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе и объявлен в розыск.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сказал заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.

По его словам, дело об убийстве Джангвеладзе полностью раскрыто. Следствие установило все обстоятельства дела и выявило главного организатора.

"Установлено, кто руководил организованной группой, совершившей убийство Левана Джангвеладзе по заказу и в своих собственных интересах, поэтому мы можем объявить дело раскрытым. На основании полученных доказательств Генеральная прокуратура издала постановление о привлечении Отара Романова-Парцхаладзе к ответственности", - сказал Дарахвелидзе.

По версии следствия, умышленное убийство Джангвеладзе было совершено под руководством Отара Романова-Парцхаладзе, как безоговорочного лидера созданной преступной группировки. По его указанию и поручению братья Давид и Георгий Микадзе связались со своим другом и доверенным лицом Георгием Джохадзе, которому поручили план совершения убийства.

"Сторона обвинения в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Отара Романова-Парцхаладзе меры пресечения в виде заключения под стражу, а также в отношении него будет объявлен международный розыск", - заявил Александр Дарахвелидзе.

Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Основное судебное разбирательство по делу против обвиняемых проходит в Тбилисском городском суде. Парцхаладзе инкриминируют статью 25/109 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненного заключения.

Напомним, что Отар Парцхаладзе был генпрокурором Грузии в 2013-2014 годах.