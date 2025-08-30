Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 30 avqust, 2025
- 22:21
Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Yeni Gəncə qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər - 2000-ci il təvəllüdlü S.Quliyev, 1998-ci il təvəllüdlü N.Hüseyinli və 1988-ci il təvəllüdlü S.Vəliyev xəsarət alıb.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:38
"At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilibDaxili siyasət
23:34
Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıbDigər ölkələr
23:18
Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
23:13
Ərdoğan Çinə səfərə gedibRegion
23:11
"Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıbFutbol
23:11
İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölübDigər ölkələr
22:59
Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədirDigər ölkələr
22:41
Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilibDigər ölkələr
22:36