    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 30 avqust, 2025
    • 22:21
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Gəncədə iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var. 

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Yeni Gəncə qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 3 nəfər - 2000-ci il təvəllüdlü S.Quliyev, 1998-ci il təvəllüdlü N.Hüseyinli və 1988-ci il təvəllüdlü S.Vəliyev xəsarət alıb. 

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    В Гяндже три человека пострадали в ДТП

    Son xəbərlər

    23:38

    "At gücü" - klassik avtomobillərin yürüşü və çövkən oyunu keçirilib

    Daxili siyasət
    23:34

    Rusiyanın Zaporojyeyə hücumunda ölənlərin sayı 34 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    23:18

    Cəlilabadda bıçaqlanan 46 yaşlı kişinin durumu açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    23:13

    Ərdoğan Çinə səfərə gedib

    Region
    23:11

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Futbol
    23:11

    İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:59

    Estoniya yaxın illərdə ÜDM-in 5 %-dən çoxunu müdafiəyə ayırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:41

    Avropa Şurasının baş katibi xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    22:36

    KİV: Aİ qərarların qəbulunda yekdillik prinsipindən imtina etmək istəyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti