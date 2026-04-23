В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб
Происшествия
- 23 апреля, 2026
- 23:53
В городе Гянджа три человека отравились лекарственным препаратом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на улице Узеира Гаджибейли.
Один из пострадавших – Алик Исмаилов, 1958 года рождения – скончался на месте происшествия.
Кроме того, Самир Алиев, 1985 года рождения, а также еще один человек были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.
По данному факту начато расследование.
