    Hadisə
    • 23 aprel, 2026
    • 23:43
    Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb

    Gəncə şəhərində üç nəfər dərmandan zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsində qeydə alınıb.

    Zəhərlənən şəxslərdən biri 1958-ci təvəllüdlü Alik İsmayılov hadisə yerində vəfat edib.

    Eyni zamanda 1985-ci təvəllüdlü Samir Əliyev və daha bir nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onların vəziyyəti ağırdır.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb

    Gəncə Dərman
    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

