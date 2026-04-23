Gəncədə üç nəfər dərmandan zəhərlənib, biri ölüb
Hadisə
- 23 aprel, 2026
- 23:43
Gəncə şəhərində üç nəfər dərmandan zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsində qeydə alınıb.
Zəhərlənən şəxslərdən biri 1958-ci təvəllüdlü Alik İsmayılov hadisə yerində vəfat edib.
Eyni zamanda 1985-ci təvəllüdlü Samir Əliyev və daha bir nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onların vəziyyəti ağırdır.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb
