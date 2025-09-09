В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 22:30
В городе Гяндже трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 7-м этаже высотного здания.
Как сообщает западное бюро Report, М.М. (2022 года рождения) был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту в городской прокуратуре ведется расследование.
