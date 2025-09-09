ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 22:30
    В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки

    В городе Гяндже трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 7-м этаже высотного здания.

    Как сообщает западное бюро Report, М.М. (2022 года рождения) был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

    По факту в городской прокуратуре ведется расследование.

