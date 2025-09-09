Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 09 sentyabr, 2025
- 22:23
Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 2022-ci il təvəllüdlü M.M. ehtiyatsızlıqdan binanın 7-ci mərtəbəsindən yıxılıb.
Uşaq xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
