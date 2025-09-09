İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 22:23
    Gəncədə üç yaşlı uşaq çoxmərtəbəli binadan yıxılaraq ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 2022-ci il təvəllüdlü M.M. ehtiyatsızlıqdan binanın 7-ci mərtəbəsindən yıxılıb.

    Uşaq xəstəxanaya çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 

    Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Gəncə Bədbəxt hadisə
    В Гяндже трехлетний ребенок погиб, выпав из окна высотки

