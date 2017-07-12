В Гяндже совершивший самоподжог мужчина скончался в больнице

Гянджа. 12 июля. REPORT.AZ/ В городе Гянджа обливший себя бензином и совершивший самоподжог мужчина скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report , случай произошел 20 июня этого года в квартале Бала Багбанлар.

Так, житель города Азер Фахраддин оглу Гаджиев, 1979 гг.р. во дворе пункта Скорой медицинской помощи, облив себя бензином, совершил самоподжог. А. Гаджиев получил тяжелые ожоги, он проходил лечение в отделении реанимации больницы Скорой медицинской помощи города Гянджи. Как сообщили местному бюро Report в больнице, несмотря на усилия врачей, А.Гаджиев вчера скончался.

Отметим, что 38-летний А.Гаджиев был душевнобольным.

Расследование по факту продолжается.