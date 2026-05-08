В Гяндже снесены незаконные постройки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что Исполнительная власть города Гянджа выявила факты незаконного строительства на территории поселка Джавадхан, в связи с чем направила в МЧС обращение для принятия соответствующих мер.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и при участии представителей Исполнительной власти города Гянджа и Государственной службы по вопросам имущества, незаконные постройки были снесены.