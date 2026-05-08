В Гяндже снесены незаконные постройки
Происшествия
- 08 мая, 2026
- 09:36
В Гяндже снесены незаконные постройки.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что Исполнительная власть города Гянджа выявила факты незаконного строительства на территории поселка Джавадхан, в связи с чем направила в МЧС обращение для принятия соответствующих мер.
В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и при участии представителей Исполнительной власти города Гянджа и Государственной службы по вопросам имущества, незаконные постройки были снесены.
В Гяндже снесены незаконные постройки
Последние новости
10:46
Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задачаВнутренняя политика
10:41
Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:39
В Нахчыване автомобиль повредил газовую линиюПроисшествия
10:29
ABB покупает узбекский Davr BankФинансы
10:26
В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37Другие страны
10:24
В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%Финансы
10:18
Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУВ регионе
10:16
Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронамиДругие страны
10:16
Фото