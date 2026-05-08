Gəncədə qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb
Hadisə
- 08 may, 2026
- 09:16
Gəncədə qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhərin Cavadxan qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilərək, bu barədə müvafiq tədbirin görülməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edilib.
Müraciət əsasında FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb.
Gəncədə qanunsuz inşa olunan tikililər sökülüb
Son xəbərlər
09:31
Azərbaycan nefti 3 %-dən çox ucuzlaşıbEnergetika
09:31
Ötən il 936 uşaq ailə mühitindən kənar qalıb, 32 valideyn məsuliyyətə cəlb edilibMilli Məclis
09:30
Ötən il 46 Azərbaycan vətəndaşı xaricdə insan alverinin qurbanı olubMilli Məclis
09:30
İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı hazırlanıbMilli Məclis
09:27
Foto
"Italdizain" şirkəti və "OMEGA" brendi Olimpiya çempionu Hidayət Heydərov ilə əməkdaşlıqlarını elan edibBiznes
09:26
Dünya Seriyası: "Neftçi"nin 3x3 basketbol komandası 1/4 final oyununa çıxacaqKomanda
09:25
Ermənistanda bu gündən seçkiqabağı təşviqat kampaniyası başlayırRegion
09:16
Foto
Video
Gəncədə qanunsuz inşa olunan tikililər sökülübHadisə
09:13
Foto