Сильный снегопад оставил без света ряд районов Гянджи

Ночью и утром во многих районах города электроснабжение было восстановлено

В Гяндже сильный снегопад с вечера минувшего дня привел к ряду осложнений.

По данным западного бюро Report, в ряде районов города наблюдались перебои в подаче электроэнергии, под тяжестью выпавшего снега упали деревья.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Исполнительной власти города Гянджи работает в усиленном режиме. С территорий убирают сломанные ветки деревьев, дороги посыпают песчано-соляной смесью, тротуары и пешеходные переходы очищают от снега.

Как сообщил заместитель начальника ПО ЖКХ города Гянджи Эльшад Аскеров, с 06:00 на главных улицах и проспектах города, а также на 5 мостах над Гянджачаем на автомобильные дороги посыпано около 30 тонн песчано-соляной смеси. Для вывоза с территорий сломанных веток деревьев выделено 6 единиц техники. От снега очищаются наземные пешеходные переходы".

Сильный снегопад оставил без света ряд районов Гянджи. Сотрудники Западного регионального управления ОАО "Азеришыг", начиная с ночных часов, ведут работу по устранению последствий. Ночью и утром во многих районах города электроснабжение было восстановлено. В настоящее время работы продолжаются.

13:56

Сильный ветер и снег, наблюдавшиеся в Гяндже минувшим вечером, создали некоторые осложнения.

Как сообщает западный центр Report, на территории города большие деревья под тяжестью снега и сильного ветра упали и вывели из строя линии электропередач.

В результате, в некоторых частях города возникли перебои с подачей электроэнергии. Начаты работы по устранению последствий. На автомобильных дорогах серьезных осложнений нет.

В настоящее время в городе наблюдается низкая температура, но осадков и ветра нет.