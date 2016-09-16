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    В Гяндже родственники умершей больной избили медсестру - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Гянджинской городской больнице скорой неотложной медицинской помощи медсестра была избита родственниками умершего больного.

    Как сообщает западное региональное бюро Report, неизвестные избили медсестру в знак протеста против смерти близкого родственника.

    Факт расследуется Низаминским РУП Главного управления полиции города Гянджа.

    Отметим, что сегодня рухнула стена одного из домов на территории "Гырмызы кенд" Гянджи. В результате происшествия Сона Исмаилова 2002 г.р. и ее сестра Мехбара Исмаилова 2001 г.р. получили тяжелые травмы. Пострадавшая С.Исмаилова скончалась по дороге в больницу, а состояние М.Исмаиловой расценивается как средней тяжести. 

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