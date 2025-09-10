ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Происшествия
    • 10 сентября, 2025
    • 22:02
    В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случая

    В Гяндже восьмилетний ребенок погиб в результате несчастного случая.

    Как сообщает западное бюро Report, А.Аббасова (2017 г.р.) получила тяжелые травмы при падении с велосипеда.

    Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, однако спасти ее не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

