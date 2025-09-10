В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случая
Происшествия
- 10 сентября, 2025
- 22:02
В Гяндже восьмилетний ребенок погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает западное бюро Report, А.Аббасова (2017 г.р.) получила тяжелые травмы при падении с велосипеда.
Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц, однако спасти ее не удалось.
По факту ведется расследование.
