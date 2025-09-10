В Евлахе при падении автомобиля в канал пострадали четыре человека Происшествия

Число погибших при ударах ЦАХАЛ по Йемену достигло 35 человек - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Видео Ученые NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе Другие страны

В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случая Происшествия

У жены премьера Польши угнали автомобиль Другие страны

ООН приветствовала достижение нового соглашения между Ираном и МАГАТЭ Другие страны

Начальник Генштаба подтвердил, что за ударами по Сирии стоит Израиль Другие страны

Нетаньяху пригрозил новыми ударами по хуситам в Йемене Другие страны