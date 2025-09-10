Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb
Hadisə
- 10 sentyabr, 2025
- 21:48
Gəncədə azyaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 2017-ci il təvəllüdlü A.Abbasova velosipeddən yıxılaraq ağır xəsarət alıb.
Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə çatdırılan azyaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
