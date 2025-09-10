İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Hadisə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:48
    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Gəncədə azyaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 2017-ci il təvəllüdlü A.Abbasova velosipeddən yıxılaraq ağır xəsarət alıb.

    Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə çatdırılan azyaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Uşaq Ölüm
    В Гяндже ребенок погиб в результате несчастного случая

