İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Braziliya millisinin futbolçusu ölkəsinin klubuna transfer olunub

    Futbol
    • 28 dekabr, 2025
    • 09:12
    Braziliya millisinin futbolçusu ölkəsinin klubuna transfer olunub

    Braziliya millisinin futbolçusu Renan Lodi azad agent kimi ölkəsinin "Atletiko Mineyro" komandası ilə müqavilə imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sol cinah müdafiəçisi bu ilin sentyabrında Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" kollektivindən ayrılıb.

    Renan Lodi daha əvvəl "Atletiko" (Madrid, İspaniya), "Marsel" (Fransa) və "Nottinqem Forest"(İngiltərə) klublarında çıxış edib.

    Qeyd edək ki, "Atletiko Mineyro"nun heyətində Braziliya yığmasının sabiq üzvü, məşhur hücumçu Hulk da forma geyinir.

    braziliyalı futbolçu transfer Renan Lodi

    Son xəbərlər

    09:55

    Mərkəzi Afrika Respublikasında ümumi seçkilər başlayıb

    Digər ölkələr
    09:43

    Naxçıvanın dağlıq ərazilərində qarın hündürlüyü 29 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    09:39
    Foto

    Başqırdıstanda ağır yol qəzasında dörd nəfər ölüb

    Region
    09:12

    Braziliya millisinin futbolçusu ölkəsinin klubuna transfer olunub

    Futbol
    08:59

    Ekvador 10 il ərzində ilk nüvə reaktoruna sahib olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:43

    Yaponiyada canavar zooparkdan qaçıb, ziyarətçilər təxliyə olunub

    Digər ölkələr
    08:08
    Foto

    Texasda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Xarici siyasət
    08:06

    Peru sahillərində 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:39

    KİV: "Tottenhem" yanvarda Leon Qoretskanı transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti