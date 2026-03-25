В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

В городе Гянджа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зафиксирован в поселке Джавад хан города Гянджа.

Так, автомобиль марки Mercedes, потеряв управление, снес деревья на тротуаре и перевернулся.

По предварительной информации, в результате аварии телесные повреждения различной степени тяжести получили 9-летний Я. Г., 14-летняя Т. Гумбатова и еще два человека. Предполагается, что пострадавшие являются членами одной семьи.

По данному факту проводится расследование.