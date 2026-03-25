Gəncədə yol qəzasında biri azyaşlı olmaqla, dörd nəfər yaralanıb
Hadisə
- 25 mart, 2026
- 19:03
Gəncə şəhərində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Cavad Xan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq səkidəki ağacları sındırıb və aşıb.
İlkin məlumata görə, qəzada 9 yaşlı Y. H, 14 yaşlı T. Hümbətova və daha iki nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralıların bir ailənin üzvü olduğu ehtimal olunur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
