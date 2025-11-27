В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали
Происшествия
- 27 ноября, 2025
- 20:02
В поселке Гюлистан города Гянджа легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.
Как передает западного бюро Report, Гурбан Джебраилов (2006 г.р.) погиб на месте, а Рамин Гулиев (2004 г.р.) и Али Абдуллаев (2005 г.р.) были доставлены в больницу с различными травмами.
Как сообщили Report в TƏBİB, двое мужчин были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Больницы имени Аббаса Саххата в Гяндже с переломами различных частей тела. Лечение пострадавших, состояние которых оценивается как средней тяжести, продолжается в хирургическом отделении.
По факту ведется расследование.
