    В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали

    Происшествия
    • 27 ноября, 2025
    • 20:02
    В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали

    В поселке Гюлистан города Гянджа легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.

    Как передает западного бюро Report, Гурбан Джебраилов (2006 г.р.) погиб на месте, а Рамин Гулиев (2004 г.р.) и Али Абдуллаев (2005 г.р.) были доставлены в больницу с различными травмами.

    Как сообщили Report в TƏBİB, двое мужчин были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Больницы имени Аббаса Саххата в Гяндже с переломами различных частей тела. Лечение пострадавших, состояние которых оценивается как средней тяжести, продолжается в хирургическом отделении.

    По факту ведется расследование.

