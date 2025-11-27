İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 27 noyabr, 2025
    • 16:49
    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Gəncə şəhərində minik avtomobili sərnişin avtobusuna çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yol-nəqliyyat hadisəsi şəhərin Gülüstan qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Qəza nəticəsində bir nəfər hadisə yerində ölüb, daha bir neçə nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Qəza Xəsarət alanlar

    Son xəbərlər

    17:03

    Deputat: Media dinamik inkişaf etsə də, bu sahədə qanunvericiliyin tətbiqi geridə qalır

    Daxili siyasət
    17:03

    Azərbaycanda turizm sahəsində 5 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Turizm
    17:02
    Rəy

    Sızan telefon söhbəti – qlobal təhlükəsizliyə yeni təhdidlər - ŞƏRH

    Analitika
    17:02

    AQTA: Son on ayda 42 qida zəhərlənməsi hadisəsi olub

    Sağlamlıq
    16:55

    Erməni nazir Aİ komissarı ilə regionda sabitliyin bərqərar olması prosesini müzakirə edib

    Region
    16:53

    Azərbaycanda qida sahəsində 33 yeni dövlət standartı qəbul oluna bilər

    Biznes
    16:49

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:49

    Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti and içib

    Digər ölkələr
    16:45

    Şimali Kipr rəsmisi: TDT vasitəsilə ilə bütün dünya ilə danışa bilərik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti