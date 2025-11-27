Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var
Hadisə
- 27 noyabr, 2025
- 16:49
Gəncə şəhərində minik avtomobili sərnişin avtobusuna çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, yol-nəqliyyat hadisəsi şəhərin Gülüstan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Qəza nəticəsində bir nəfər hadisə yerində ölüb, daha bir neçə nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
