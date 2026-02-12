AFFA-nı UEFA Millətlər Liqasının püşkatma mərasimində təmsil edəcək şəxslər müəyyənləşib
Futbol
- 12 fevral, 2026
- 12:35
AFFA-nı UEFA Millətlər Liqasının 2026/2027 mövsümünün püşkatma mərasimində təmsil edəcək şəxslər müəyyənləşib.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, tədbirdə qurumun baş katibi Cahangir Fərəcullayev, icraçı vitse-prezidentin müşaviri Orxan Əhmədov, Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Ayxan Abbasov və A millinin direktoru İlqar Qurbanov iştirak edəcəklər.
Xatırladaq ki, püşkatma mərasimi Belçikanın paytaxtı Brüsseldə, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
