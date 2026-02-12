İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Nəriman Axundzadə iki həftədən sonra ABŞ-yə yollanacaq

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 12:18
    Nəriman Axundzadə iki həftədən sonra ABŞ-yə yollanacaq
    Nəriman Axundzadə

    "Kolambus Kryu" klubuna keçən Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin iki həftədən sonra ABŞ-yə yollanacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a 21 yaşlı hücumçu ilə əməkdaşlıq edən futbol agenti Tural Əsgərov açıqlama verib.

    O, forvardın viza işləri tamamlanan kimi sözügedən ölkəyə gedəcəyini söyləyib:

    "Bu proses təxminən 2 həftə çəkəcək. Nərimanla iki ildən çoxdur ki, işləyirik. ABŞ klubuna transferində də yaxından iştirak etmişəm. "Kolambus Kryu" ilə danışıqlar bir ay davam edib".

    T.Əsgərov yığma üzvünün daha məşhur komandaya keçmək perspektivi barədə isə bunları söyləyib:

    "Ümumiyyətlə, belə proqnozlar verməyi xoşlamıram. Bu, bəzi məsələlərdən asılıdır. Gələcəkdə çox şey ola bilər. Necə olacağını birlikdə görəcəyik".

    Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub. ABŞ təmsilçisi N.Axundzadə üçün "Qarabağ"a 1 milyon avrodan bir az çox ödəniş edəcək.

    Nəriman Axundzadə Tural Əsgərov "Qarabağ"ın futbolçusu ABŞ-da Sent-Luis Siti

