İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Sabah havanın temperaturu 18 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    • 12 fevral, 2026
    • 12:31
    Sabah havanın temperaturu 18 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

    Azərbaycanda fevralın 13-də havanın temperaturu 18 dərəcəyədək yüksələcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 2-5° isti, gündüz 10-15° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 754 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80 %, gündüz 50-60 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1° şaxtadan 4°-dək isti, gündüz 13-18° isti, dağlarda gecə 3-8° şaxta, gündüz 5-10° isti olacaq.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var.

    fevral havası Milli Hidrometeorologiya Xidməti Havanın temperaturu Nisbi rütubət
    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Son xəbərlər

    12:57

    Türkiyəli məşhur yutuber narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıb

    Region
    12:57

    Euro NCAP-da 5 ulduz alan "Jaecoo" artıq rəsmi olaraq Azərbaycanda

    Biznes
    12:55

    AFFA rəhbərliyi UEFA-nın konqresinə qatılıb

    Futbol
    12:54

    ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"na görə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:53

    Azərbaycan fermerləri yaxın günlərdə subsidiya almağa başlayacaq

    ASK
    12:50
    Video

    DTX Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasov barəsindəki cinayət işi ilə bağlı detalları açıqlayıb

    Hadisə
    12:48

    "Sumqayıt" Burkina Faso millisinin üzvünü heyətinə qatıb

    Futbol
    12:47

    Ötən il BTC əsaslı xərclərini 2 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    12:47

    Banqladeşdə seçki məntəqələrində iki bomba partlayıb, üç nəfər xəsarət alıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti