    Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

    Экология
    • 12 февраля, 2026
    • 12:47
    13 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-60%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.

    Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.

    Sabah havanın temperaturu 18 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ
